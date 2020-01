Nach über 500 % Gewinn im Vorjahr, teilweise mehr, beginnt für Varta die gleiche Korrektur einer überzogenen Bewertung wie es Wirecard schon vorgemacht hat. Der Anlass ist unwichtig, nämlich Patentstreitereien, aber so verlaufen Korrekturen aus der Fahnenstange heraus. Whats next? Ein Kursboden lässt sich nur schwer finden. Abwarten!



