Nio hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Probleme des ES8 wurden behoben, die Produktpalette erweitert. Der neue Hoffnungsträger, das Modell ES6 kommt bei den Kunden an. Die Aktie hat nach dem starken Anstieg nach den Zahlen ihre Korrektur abgeschlossen.Die letzten Verkaufszahlen sorgten bei der Nio-Aktie innerhalb weniger Tage für einen Kursanstieg von in der Spitze mehr als 50 Prozent. Bei knapp unter 5,00 Dollar drehte das Papier und setzte zur Konsolidierung an. Diese endete am Mittwoch. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...