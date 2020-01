Entspannungssignale im Irankonflikt treiben die Börsen in der zweiten Wochenhälfte kräftig nach oben. In Asien stieg der Nikkei um mehr als 2 Prozent im Wert und auch in China freuten sich die Anleger über kräftige Kursgewinne. In Frankfurt dürfte der DAX in der Eröffnungsphase die Marke von 13.400 Punkten überspringen und könnte damit das Allzeithoch (13.596,89 Punkte) in Angriff nehmen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

