Basel (ots) - Vor genau 50 Jahren startete die Erfolgsgeschichte des Schweizer Lotto-Klassikers Swiss Lotto. Swiss Lotto entstand als Gemeinschaftswerk der damaligen Schweizer Lotteriegesellschaften - heute Swisslos und Loterie Romande. Der erste Präsident des Schweizer Zahlenlottos, Herr Dr. Küng, erklärte, dass Swiss Lotto lanciert wurde, weil offenbar immer mehr Schweizerinnen und Schweizer ihr Glück im Ausland beim Deutschen Lotto versuchten.Swiss Lotto entwickelte sich von Anfang an positiv und zählt heute noch zu den beliebtesten und umsatzstärksten Produkten von Swisslos. Seit der Einführung des Jackpotsystems im Jahre 1979 kürt Swiss Lotto mit grosser Regelmässigkeit neue Millionäre. In den nun fünfzig Jahren Geschichte von Swiss Lotto (und Joker) erzielten 962 Glückspilze einen Gewinn in Millionenhöhe. Aber auch wer nicht gewinnt, gehört zu den Gewinnern. Denn Swiss Lotto hat in all den Jahren gut sechs Milliarden Franken für gemeinnützige Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Soziales eingespielt. Geld, von dem letztlich jeder Bewohner, jede Bewohnerin dieses Landes profitiert. Zum Beispiel beim Besuch einer Kultur- oder Sportveranstaltung.Am Geburtstag gratis Swiss Lotto spielenUm den treuen Spielerinnen und Spielern Danke zu sagen, hat sich Swisslos etwas Besonderes ausgedacht. Zur Feier des 50. Jubiläums schenkt Swiss Lotto allen Spielerinnen und Spielern zu deren Geburtstag zwei Gratis-Tipps. Hierzu gilt es sich auf der Internetseite lotto50.ch anzumelden. An seinem Geburtstag erhält man dann einen Gutschein für die beiden Gratis-Tipps zugeschickt, der einfach und bequem im Internet auf swisslos.ch oder an jeder Swiss Lotto Verkaufsstelle eingelöst werden kann.Historie und Kennzahlen von Swiss LottoHistorie10.01.1970Erste Swiss Lotto-Ziehung - Spielformel 6 aus 4007.04.1979Einführung Jackpot und Spielformel 6 aus 4228.04.1979Erster Millionengewinn in der Höhe von CHF 1'671'28604.01.1986Einführung der Spielformel 6 aus 4518.06.1988Einführung des Zusatzspiels Joker08.01.1997Einführung der Mittwochs-Ziehung21.06.2000Start der Internetteilnahme via www.swisslotto.ch10.03.2007Einführung des gratis Zusatzspiels Replay22.04.2009Einführung des Zusatzspiels Plus12.01.2013Einführung der Spielformel 6 aus 42 und 1 aus 6 Kennzahlen: Während 50 Jahren Swiss Lotto wurden... 3'804 Swiss Lotto-Ziehungen durchgeführt, 25'892 Gewinnzahlen ermittelt, 654 Mal die Zahl 18 gezogen - so häufig wie keine andere Zahl, 769 Swiss Lotto-Millionäre gekürt, 193 Joker (und ExtraJoker) Millionäre ermittelt, CHF 10'000'000'000 als Gewinne ausgeschüttet, CHF 48'598'076 als höchster Einzelgewinn ausbezahlt.27 Millionäre in der Schweiz im Jahr 2019Das Jahr 2019 war für die Lotterie-Fans reich an Emotionen. Tatsächlich ermöglichten Swisslos und die Loterie Romande im vergangenen Jahr 26 Spielern, Millionäre zu werden: 24 Personen haben dank Swiss Lotto eine oder mehrere Millionen eingesteckt. EuroMillions drinrtseits machte 3 Leute zu Millionären.Swiss Lotto: 24 MillionäreDank Swiss Lotto wurden 24 Personen eine oder mehrere Millionen auf ihrem Konto gutgeschrieben: 5 Glückliche haben den Jackpot geknackt, 16 Personen haben durch das Ankreuzen der sechs richtigen Zahlen eine Million Franken gewonnen und dank dem Zusatzspiel Joker haben 3 weitere Personen einen siebenstelligen Betrag abgeholt. Der grösste Gewinn im diesjährigen Swiss Lotto betrug CHF 35,1 Mio. und wurde im April 2019 gewonnen. Der Gesamtgewinn der Swiss Lotto-Spieler im vergangenen Jahr belief sich auf mehr als CHF 190 Millionen. Seit seiner Gründung im Jahr 1970 machte Swiss Lotto insgesamt 962 Millionäre.3 Millionäre auf Schweizer Boden dank EuroMillionsAuch bei EuroMillions ist es möglich, Millionär zu werden, ohne unbedingt die ganze Gewinnkombination von EuroMillions (5 Zahlen und 2 Sterne) zu tippen. In der Schweiz haben 3 Glückliche diese schöne Erfahrung gemacht. Sie haben den zweiten Gewinnrang erzielt und sich einen siebenstelligen Betrag überweisen lassen können.2019 war ein Meilensteinjahr für EuroMillions, da der Jackpot im September die erlaubte Höchstgrenze von 190 Millionen Euro bzw. 208 Millionen Schweizerfranken erreichte. Die Spannung endete vier Ziehungen später, am 8. Oktober, als der Jackpot in Grossbritannien geknackt wurde. Seit der Einführung des Spiels im Jahr 2004 hat EuroMillions 55 Spielern ermöglicht, in der Schweiz Millionäre zu werden. Der Rekordgewinn in der Schweiz betrug CHF 183,9 Mio.; der Gewinnschein wurde im Oktober 2018 eingelöst. Der Rekordgewinn in der Geschichte des Spiels betrug sogar CHF 229,5 Millionen (190 Millionen Euro) und wurde im Oktober 2014 in Portugal gewonnen.Kontakt:Weitere Auskünfte:Willy Mesmer, Bereichsleiter Wettbewerbe und Betrieb, MediensprecherT +41 61 284 11 11, ausserhalb der Bürozeiten T +41 79 453 38 03media@swisslos.chwww.swisslos.chOriginal-Content von: Swisslos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004581/100839721