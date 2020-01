Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Mittwoch zunächst von den Raketenangriffen des Iran auf amerikanische Stützpunkte im Irak beeindruckt, so die Analysten der Helaba. In dieser Phase sei das Risikobarometer; der V-DAX in der Spitze bis auf 16.24 Punkte geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...