NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Snap von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 21 US-Dollar angehoben. Er glaube, dass die Aktie des Fotoapp-Anbieters im Jahr 2020 mehr Spielraum hat, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet unter anderem mit beschleunigtem Wachstum insbesondere im internationalen Bereich und Vorteilen durch verbesserte Werbemöglichkeiten./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 16:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 21:00 / ET



