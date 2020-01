LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ado Properties von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 26 Euro gesenkt. Bei der Immobiliengesellschaft stiegen die Kosten, während sie bei anderen in der Branche sänken, schrieb Analyst Paul May in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen im neuen Jahr vermutlich weitere regulatorische Risiken, Regulierungen der Branche drohten nicht zuletzt wegen der Bundestagswahl 2021./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 05:00 / GMT



