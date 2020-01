Hannover (www.anleihencheck.de) - Nicht zuletzt aufgrund der Lage einiger nationaler bzw. regionaler Feiertage - u.a. in Deutschland - hat der Primärmarkt im neu gestarteten Jahr 2020 verspätet Fahrt aufgenommen, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Gleichwohl präsentiere sich der erste Handelstag mit Benchmarkemissionen umso lebhafter. Die erste Ankündigung am Montag dieser Woche durch die LBBW, die ein Konsortium für einen Covered Bond (ISIN DE000LB2CQG8/ WKN LB2CQG) über lange sieben Jahre mandatiert habe. Der Hypothekenpfandbrief (EUR 750 Mio.; 7,5y) sei schließlich am Dienstag bei ms +3 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet und bei ms -1 Bp mit einem negativen Spread gegenüber Midswap gepriced worden. Der Bond verfüge zudem über eine negative Emissionsrendite (-0,062%). ...

