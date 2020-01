Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Investoren finden heute ein großes Angebot an Emissionen durch die Schatzämter in Spanien, Frankreich und Großbritannien vor, so die Analysten der Helaba.Am Dienstag sei Sozialistenchef Pedro Sánchez vom spanischen Parlament erneut zum Regierungschef gewählt worden. Der Renditevorsprung spanischer Titel gegenüber Bunds belaufe sich aktuell auf knapp 70 BP. In Frankreich liege der Spread bei 29 BP. Die Renditedifferenz von Gilts gegenüber dem deutschen Pendant weite sich seit Jahresbeginn aus und liege momentan bei 108 BP. (09.01.2020/alc/a/a) ...

