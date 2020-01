Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernumsatz bei 334 Mio. EUR^ DGAP-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernumsatz bei 334 Mio. EUR09.01.2020 / 10:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bijou Brigitte: Konzernumsatz bei 334 Mio. EURHamburg, 09. Januar 2020 - Der Hamburger Konzern Bijou Brigitte erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 334 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 3,7 % (Vorjahr: 322 Mio. EUR). Die im Oktober 2019 aktualisierte Umsatzprognose von 325 bis 333 Mio. EUR wurde somit leicht übertroffen.Das Filialnetz verkleinerte sich im Geschäftsjahr 2019 um 8 Standorte auf 1.042 Filialen (Vorjahr: 1.050). Bereinigt um die geschlossenen Standorte erzielten alle Segmente ein Umsatzplus.Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis und der Dividendenvorschlag werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht.Ansprechpartner für Rückfragen: Hannah Höchst, Wirtschaftspresse/Investor Relations Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250 Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com09.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 949863Ende der Mitteilung DGAP News-Service949863 09.01.2020