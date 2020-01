Bochum/Berlin (ots) - Maler haben künftig die Möglichkeit, die Handwerkersoftware "MultiCloud openHandwerk" über PPG Industries Inc. zu beziehen. PPG - in Deutschland bekannt durch die Marken SIGMA Coatings und GORI - ist neuer Partner der openHandwerk GmbH.Die "MultiCloud openHandwerk" ist eine "Software-as-a-Service"-Lösung für die Digitalisierung von Prozessen im Handwerk und Bau. Sie ermöglicht es, Auftragsverwaltung, Projektplanung, Dokumentation und das komplette Rechnungswesen eines Betriebes in einer Cloudsoftware ohne Datenbrüche und mit kostenfreien Schnittstellen zu organisieren. Daten zu den Produkten von SIGMA Coatings und GORI mit den dazugehörigen Leistungstexten sind in der Software für PPG Kunden bereits hinterlegt. Der PPG Außendienst berät über die Handwerkersoftware digital im Bereich Leistungsverzeichnisse und unterstützt bei deren Bearbeitung.Daten teilen und schneller agierenUm die Angebotserstellung zu beschleunigen, können Maler Daten zu einem konkreten Bauvorhaben mit ihrem PPG Berater im Außendienst teilen und dann gemeinsam nutzen. Die Arbeitsweise und Bedienoberfläche von openHandwerk wurde dafür speziell an die Bedürfnisse des Malers angepasst. Informationen zum Leistungsumfang der modernen Software-Lösung finden sich auf der Landingpage http://www.openhandwerk.de/lp/ppg."Gemeinsam mit der openHandwerk GmbH bieten wir unseren Kunden die Chance, den PPG Service frühzeitig und effizient in die Auftragsbearbeitung einzubeziehen. Gleichzeitig bietet die 'MultiCloud openHandwerk' Malern als Mehrwert die Möglichkeit, Aufträge vom Angebot bis zur Schlussrechnung besonders effizient abzubilden", so Ronny Eggebrecht, Regionaler Vertriebsleiter OST - Architectural Coatings Benelux, DACH & Middle East PPG. "Unser Außendienst kann durch das digitale Datenmanagement wirksam und schnell unterstützen."Ressourcenplanung, Baudokumentation und Rechnungswesen in der CloudBesonders für das Malergewerk bietet openHandwerk zahlreiche Funktionen in der Handwerkersoftware an. Hierzu gehören z.B. Aufmaß, Arbeitsscheine, Abnahme- und Messprotokolle, Bautagebücher, individualisierte Formulare und digitale Unterschriften per App. Weiter können auf der App Baustellen per Foto als auch Mängel dokumentiert oder der integrierte Chat genutzt werden. Arbeitszeiten der Mitarbeiter werden digital per Eingabe oder per Start/Stopp für die Lohnbuchhaltung erfasst und auch in Projekte gebucht sowie Mitarbeiter terminiert. Im Bereich Rechnungswesen verfügt openHandwerk über eine Positionsgliederung, akkumulierte Teil- und Abschlagsrechnungen, Serienrechnungen, Sicherheitseinbehalte, GAEB, IDS-Connect, Datanorm sowie §13b Bauleistungen.Starker Partner für intelligente Software"Mit PPG Industries haben wir einen starken Industriepartner im Bereich Farbe gewonnen," erklärt Martin Urbanek, Gründer und Geschäftsführer der openHandwerk GmbH. "Wir sind stolz darauf, wie viele Hersteller und Fachhändler mit uns neue Wege gehen möchten, um ihre Kunden noch besser zu betreuen und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten."Über die openHandwerk GmbH:Die openHandwerk GmbH ist ein Softwareunternehmen, das 2018 in Berlin gegründet wurde. Die der modernen MultiCloud zugrundeliegende Software wurde entwickelt, um Handwerks-, Bau- und Serviceunternehmen in ihren Arbeitsabläufen digitaler und damit effizienter zu machen. Sie unterstützt die Ressourcen- und Projektplanung, Zeiterfassung, Dokumentation mit E-Signaturen und ein vollwertiges Rechnungswesen mit GAEB, IDS-Connect & Datanorm. Durch die Integration und Anbindung weiterer Apps, Nutzergruppen oder Microservices konnte sich openHandwerk zu einer praxisnahen MultiCloud im Bereich Handwerk und Bau entwickeln.Weitere Informationen unter www.openhandwerk.de (http://www.openhandwerk.de)Über PPG Industries Inc.:Die PPG Industries Inc. ist ein im S&P 500 börsennotiertes, amerikanisches Fortune-500-Unternehmen und weltweit tätiger Hersteller von Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania. PPG Industries Inc. ist heute in mehr als 70 Ländern aktiv. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 47.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von über 15 Mrd. USD ist das Unternehmen weltweiter Marktführer für den Bereich Beschichtungen. In Deutschland ist PPG Industries Inc. bekannt durch die Marken SIGMA Coatings und GORI.Weitere Informationen unter www.ppg.com (http://www.ppg.com)Pressekontakt:openHandwerk GmbHim Bikini BerlinHardenbergplatz 2D - 10623 BerlinHerr Tobias HanuschikTel.: 030 555 78 54 70Email: presse@openhandwerk.deWeb: www.openhandwerk.deOriginal-Content von: openHandwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126479/4487334