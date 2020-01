Guten Morgen,das Säbelrasseln lässt nach, die Aufregung legt sich, womit sich bestätigt: Niemand will derzeit eine Eskalation im Nahen Osten oder gar einen Krieg. Für eine grundsätzliche Entwarnung ist es aber noch zu früh. Die Börsen nehmen das natürlich wohlwollend hin, aber es fehlt dennoch der Impuls für einen neuen Trend in die eine oder andere Richtung. Ergebnis: Die Börsen tendieren seitwärts. Gold und Öl reagieren entsprechend umgekehrt, auch das passt ins Bild.Unterstützung kommt seitens der Stimmungsindikatoren. Zum Jahresende hin haben sich diese im Euroraum den zweiten Monat in Folge aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) im Dezember reiht sich ein in die Liste jener Stimmungsindikatoren, die zuletzt wieder ein helleres Szenario der Euro-Wirtschaft angezeigt haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...