Der Oktober 2019 hat Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat einen starken Anstieg der Exporte bei einem deutlichen Rückgang der Importe gebracht. In Summe ergab sich dadurch in diesem Monat ein Handelsüberschuss von 0,3 Mrd. Euro, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Während die Exporte in die EU um nur 0,8 Prozent zulegten, stiegen die Ausfuhren in den Rest der Welt um 8,6 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...