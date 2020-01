Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weight Watchers-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) unter die Lupe. WW - früher Weight Watchers - sei 2020 an der Börse nicht zu stoppen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...