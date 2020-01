HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Cancom mit Blick auf den Rückzug des Vorstandschefs Ende Januar auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Schritt bedeute keine Absage an Fusionen und Zukäufe, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil, Fusionen und Übernahmen blieben eine wesentliche Säule der Wachstumsstrategie und der Schaffung von Wert des Cloud-Spezialisten. Ziele für Zukäufe seien Cloud-Unternehmen mit hohen Margen vor allem in Deutschland und Großbritannien./bek/mis



