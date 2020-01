FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Roche von 355 auf 350 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Schweizer dürften ihre Prognose nach dem vierten Quartal in 2019 etwas übertroffen haben, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn je Aktie dürften damit im Gesamtjahr um rund 10 Prozent zugelegt haben. Für 2020 dürfte der Konzern trotz des Wettbewerbs durch Nachahmerprodukte erneut ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich anpeilen./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 04:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048