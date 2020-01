Zukünftig sollt ihr auf Twitter entscheiden können, wer auf eure Tweets antworten kann. Die Funktion geht in den kommenden Monaten in den Testbetrieb und soll anschließend der gesamten Nutzerbasis des Social-Media-Dienstes zur Verfügung stehen. Twitter-User sollen bald vor Absetzen eines Tweets entscheiden können, wer darauf antworten darf und wer nicht. Das hat das Unternehmen im Rahmen der Elektronikmesse CES 2020 in Las Vegas verkündet. Die Funktion soll über vier Auswahlmöglichkeiten verfügen: Global: Jeder kann auf den Tweet antworten. Gruppe: Nur Follower und Accounts, die der Originalnutzer selbst erwähnt hat, können Antworten...

Den vollständigen Artikel lesen ...