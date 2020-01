München (ots) - Noch nie war es für den Handel wichtiger, gut ausgebildete, engagierte Mitarbeiter zu finden und eine wertschätzende Arbeitskultur zu schaffen. Fachkräftemangel, eine steigende Fluktuation und neue digitale Herausforderungen machen es Unternehmen schwerer denn je, geeignete Arbeitnehmer zu finden und diese auch zu halten. "Mitarbeiter sind heute das wichtigste Kapital im Unternehmen. Umso nötiger ist es, den Faktor "Talente" in den Mittelpunkt des Umdenkens zu stellen", betont Christoph Kunz, Partner Talent Management bei rpc. Wie das am besten funktioniert, zeigt rpc - The Retail Performance Company mit seinem modernen Talent-Management-Ansatz, der auch auf die Bedürfnisse und das Nutzungsverhalten der Millennials und der Generation Z eingeht. Das von rpc selbstentwickelte Online Tool "Applicant Tracking System" (ATS) unterstützt Unternehmen bei ihrem gesamten HR-Prozess und verringert nicht nur den Arbeitsaufwand für Unternehmen, sondern optimert auch die komplette Candidate Experience der Bewerber.Im digitalen Wandel die richtigen Mitarbeiter findenDie Digitalisierung und die damit einhergehende Volatilität beeinflusst nicht nur das Kundenverhalten, sondern auch die Erwartungen von Bewerbern gegenüber ihren potentiellen neuen Arbeitgebern. Ob sich ein potenzieller Mitarbeiter für ein Unternehmen entscheidet oder nicht, hängt nicht zuletzt von dessen positiver oder negativer Erfahrung mit dem Bewerbungsprozess, der Candidate Experience, ab. Heutzutage muss es nicht nur möglichst schnell bei der Bewerbung selbst gehen - zwei Drittel möchten in maximal 20 Minuten die Online-Bewerbung abgeschlossen haben - sondern auch im kompletten Einstellungsprozess. Dieser sollte in maximal einem Monat abgeschlossen sein; das konnten bis vor wenigen Jahren nur gut ein Viertel der Unternehmen erfüllen. Ein Online-Bewerbungsformular hatten zudem nicht einmal die Hälfte der Unternehmen, geschweige denn eine mobil-optimierte Karrierewebsite. Zudem scheitern Unternehmen oft daran, potenzielle Kandidaten über die richtigen (Social-Media)-Kanäle zu erreichen und diese für das Unternehmen zu gewinnen. Mit der Folge, dass qualifizierte Bewerber und vielversprechende Talente leicht von Wettbewerbern abgegriffen werden. Ein nachhaltiges Talent Management muss deswegen nicht nur im Mittelpunkt der HR-Strategie von den Unternehmen stehen, sondern auch die Bedürfnisse und das Kommunikationsverhalten der "Digital Natives" berücksichtigen.In fünf Schritten zu einem erfolgreichen HR-Prozess"Unternehmen suchen Mitarbeiter, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Ergebnisse zu erzielen und ihre beruflichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln", erläutert Christoph Kunz. "Die Suche nach solchen Kandidaten gestaltet sich in der Praxis jedoch häufig zeitaufwendig, da oft verschiedene, zusammenhanglose Tools vermischt werden. Das Talent Management sollte deswegen aus einer Hand entlang der Candidate Journey gestaltet werden."Mit dem HR-Portfolio von rpc - The Retail Performance Company kommen alle Personalschritte aus einer Hand: Es deckt die gesamte Candidate Journey einschließlich Employer Branding, Recruiting, Onboarding, Trainings, jährlichen Leistungsbeurteilungen und Development Centern ab und gestaltet sich folgendermaßen:Schritt 1 ist ein starkes Employer Branding: Ausgehend von der relevanten Zielgruppe und deren Spezifikationen und Charakteristiken entwickelt rpc für seine Kunden eine zielgerichtete Employer-Branding-Strategie, die sich aus ausgewählten Online- und Offline-Aktivitäten sowie Social-Media-Maßnahmen zusammensetzt. Mithilfe relevanter KPIs lässt sich der Erfolg messen und durch gezielte Aktionen steigern.Schritt 2 ist das Aufsetzen eines standardisierten Recruiting-Prozesses. Mit dem "Applicant Tracking System" (ATS) können Recruiter nicht nur Stellenanzeigen schalten, sondern auch Bewerbungen handhaben, den Talent Pool verwalten, Assessments zuordnen und Reports erstellen. Auf der anderen Seite haben Bewerber die Möglichkeit, ihren Lebenslauf anzulegen, Stellenanzeigen zu speichern, sich für Job Alerts anzumelden, sich per One Click zu bewerben, Online Tests- und Videos zu durchlaufen sowie ihren Bewerbungsstatus einzusehen.Schritt 3 ist das Onboarding, das durch gezielte Wissensvermittlung und frühzeitigen Zugriff auf firmeninterne Tools einen erfolgreichen Start der neuen Mitarbeiter ermöglicht. Die Umsetzung kann sowohl durch das firmeneigenen Learning Management System als auch über eine App erfolgen.Doch mit der Einstellung der Mitarbeiter ist es heutzutage noch lange nicht getan - vorbei sind die Zeiten, in denen sich Mitarbeiter üblicherweise über Jahrzehnte an ein und dasselbe Unternehmen binden. Die große Herausforderung ist es heute, die Menschen langfristig zu halten. In Schritt 4 unterstützt das ATS dabei, Leistungsniveaus, Entwicklungsmöglichkeiten und Trainingsbedarfe zu identifizieren und die Mitarbeiter mithilfe von Development Centern weiterzuentwickeln und zu fördern. Mit der Folge, dass Fluktuationsraten und Kosten für Neueinstellungen deutlich sinken.In Schritt 5 werden Beurteilungsprozesse für Mitarbeiter standardisiert und damit mehr Fairness, Transparenz und Akzeptanz erreicht.Werden Sie Vorreiter für ein modernes Talent Management mit rpcUnternehmen müssen sich bewusst machen, dass digitale Tools und Social Recruiting im HR immer relevanter werden. Auch gestaltet Künstliche Intelligenz das Recruiting künftig flexibler, schneller und wirksamer. Daher bietet rpc bereits heute die Möglichkeit der Face Recognition im Recruiting an. Dadurch sind nicht nur objektive, datenbasierte Entscheidungen, sondern auch ein besserer Person-Job-Fit möglich. Zudem berücksichtigt rpc in seiner Arbeit beim Kunden zukunftsweisende Trends wie Blended Learning, Microlearning, Web Based Trainings, Virtual Reality und Chat Bots.rpc begleitet mit seinem ganzheitlichen und modernen Talent-Management-Ansatz Unternehmen über alle Personalprozesse hinweg, vom Employer Branding bis hin zur Weiterbildung und ist dabei direkter Ansprechpartner für Bewerber und Mitarbeiter zugleich. Wir sind davon überzeugt, dass eine wertschätzende Candidate Journey der Schlüssel ist, um auf die Anforderungen der Millennials und der Generation Z eingehen zu können.Weitere Informationen zu unserem Talent Management finden Sie im Whitepaper "Ganzheitliches Talent Management". Zum Download: https://www.rpc-partners.com/germany_de/publikationen/talent-management.htmlÜber rpc - The Retail Performance CompanyThe Retail Performance Company (rpc) ist ein Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei vertrieblichen Fragestellungen unterstützt. Mit den Service Lines Consulting, Customer Experience Design, Coaching, Qualifizierung, Talent Management und Data Analytics bieten wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen für die gesamte physische und digitale Vertriebskette an, um sie auf ihrem Weg zu einer kundenorientierten Transformation zu begleiten. Unser Fokus liegt auf der Schaffung inspirierender Kundenerlebnisse für den Aufbau einer langfristigen und wertschöpfenden Beziehung zwischen Marken und Endkunden. rpc ist ein im Jahr 2013 von der BMW Group und der h&z Unternehmensberatung AG gegründetes Joint Venture und neben den USA und China mit Niederlassungen in acht weiteren Ländern vertreten. rpc wurde von der renommierten Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung unter Leitung von Prof. Dr. Dietmar Fink zum "Hidden Champion 2020/21" in der Kategorie Retail Performance Management ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rpc-partners.com.Pressekontakt:rpc - The Retail Performance CompanyInspiring customer-centric transformationKatharina WeindlMarketing ManagerTel.: +49 (0)160 973 244 09, E-Mail:katharina.weindl@rpc-partners.comwww.rpc-partners.deOriginal-Content von: The Retail Performance Company GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126728/4487510