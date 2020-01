marktEINBLICKE um 12: Allzeithoch rückt näher - Infineon im Aufwind

In der Hoffnung auf eine Entspannung der Krise am Golf steigen die Anleger wieder verstärkt in den Aktienmarkt ein. Der DAX legt daraufhin am Donnerstagmittag kräftig zu, womit das 2018er-Allzeithoch bei 13.596 Zählern immer näher rückt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,2% 13.482 MDAX +0,7% 28.576 TecDAX +1,9% 3.100 SDAX +0,7% 12.606 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.797

Die Topwerte im DAX sind Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) und Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Infineon bekommt aktuell Kursauftrieb durch eine positive Analysteneinschätzung von Goldman Sachs und ein angehobenes Kursziel.

