Dividendenaristokrat: Warum diese US-Aktie ein echter Geheimtipp ist

Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die an der Börse zu den langfristigen Top-Performern gehören, aber vielen Anlegern gänzlich unbekannt sind. Ein tolles Beispiel hierfür ist Ecolab (WKN: 854545 / ISIN: US2788651006).

Das US-Unternehmen mischt in allen Bereichen ganz vorne mit, in denen es um die Reinigung und die sparsame Nutzung der Ressource Wasser geht. Aus Anlegersicht zeichnet sich die Aktie durch eine weitaus überdurchschnittliche Kurs-Performance und zugleich eine hohe Kursstabilität aus, was Ecolab zu einem echten Depot-Geheimtipp macht.

Der Reinigungs-Spezialist

Den Wasserverbrauch senken und mit umweltfreundlichen Reinigungssystemen alles sauber halten - Ecolab hat sich genau diesen Zielen verpflichtet und das Geschäft auf Produkte und Services rund ums Waschen, Putzen und Polieren ausgerichtet. Das US-Unternehmen, das im Aktienindex S&P 500 gelistet ist, zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für Reinigungssysteme.

Genauso umfangreich wie das Produktsortiment ausfällt, das unter anderem Desinfektionsmittel sowie Reinigungs- und Küchenprodukte umfasst, so vielfältig ist auch der Kundenkreis. Dazu gehören beispielsweise Hotelketten, Wäschereien, Industrieunternehmen, Lebensmittelkonzerne, Restaurants und Kliniken.

