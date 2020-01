BMW hat auf der CES in Las Vegas die Entscheidung bekräftigt, Android Auto kostenlos in alle Fahrzeuge mit dem BMW-OS 7.0 bringen zu wollen und die Technik im Einsatz gezeigt. Neben Apples Carplay, das schon länger und jetzt sogar kostenlos verfügbar ist, können BMW-Fahrer ab Juli 2020 auch Android Auto einsetzen, um ihre Smartphone-Inhalte über alle Fahrzeug-Displays nutzen zu können. Die Integration soll dabei laut BMW komplett kabellos, also per WLAN und Bluetooth, stattfinden. Auf der CES hat das Unternehmen am Beispiel eines BMW 8er Gran Coupé gezeigt, wie das ...

