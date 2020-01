Die steigenden Fahrgastzahlen sprechen für sich. Jetzt will sich Free Now weiter vergrößern und noch mehr Städte in der gesamten Bundesrepublik bedienen. Dafür wird unter anderem die Flotte vergrößert. Der Mobilitätsanbieter Free Now, ein Tochterunternehmen von BMW und Daimler, will seine Expansion in weiteren deutschen Städten fortsetzen. So soll die Elektroauto-Flotte ausgebaut werden, zunächst mit 60 Tesla-Fahrzeugen in Hamburg, teilte Free Now in der Hansestadt mit. Die Tesla-Fahrzeuge, die in Zukunft Passagiere durch die Hansestadt transportieren sollen, gehören alle der Produktionsreihe ...

