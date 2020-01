Im Zuge der Fusion mit Whinstone US, Inc. ändert die Northern Bitcoin AG (WKN: A0SMU8) auf Wunsch der Aktionäre ihren Namen in Northern Data AG. Innerhalb der kommenden zwei Wochen soll die Namensänderung dann offiziell sein.

Doch nicht nur der Name ändert sich. Auch das Geschäftsmodell wandelt sich im Zuge des Mergers grundlegend. Das Unternehmen bleibt ein Infrastruktur-Anbieter im Blockchain- beziehungsweise Datenspeicherungs-Bereich, jedoch verlagert sich der Schwerpunkt. Die Bedeutung der von Northern Bitcoin betriebenen Lefdal-Mine in Norwegen rückt in den Hintergrund.

Mit 15 Mining-Containern setzte die Northern Bitcoin AG im ersten Halbjahr von 2019 1,5 Millionen Euro um. Von einem kostendeckenden Betrieb war das Unternehmen jedoch weit entfernt bei einem Verlust von -3,6 Millionen Euro, was auch viele Investoren an der hohen Börsenbewertung der Northern Bitcoin AG zweifeln ließ.

Bau der weltweit größten Bitcoin-Mining-Facility in Texas

Im Zuge der Namensänderung stellt die Gesellschaft nun Informationen für ...

