Wien (www.fondscheck.de) - Der mobile Broker Trade Republic öffnet seine Pforten im ersten Quartal des neuen Jahres in Österreich, berichten die Experten von "FONDS professionell".Das kündige das Unternehmen in einer Aussendung an. Das Service könne ausschließlich über das Smartphone in Anspruch genommen werden. Über eine App könnten Anleger rund 7.300 Aktien, 500 ETFs, über 300 ETF-Sparpläne sowie 40.000 Derivate handeln. Handelbar seien den Angaben zufolge auch die 20 ATX-Titel sowie die wichtigsten österreichischen Wertpapiere. ...

