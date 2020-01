Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gold befand sich zuletzt auf einem wahren Höhenflug: Siebenjahreshoch in USD und erneutes Allzeithoch in Euro.....wie weit kann das Edelmetall noch steigen? Rohstoffexperte Michael Blumenroth, Deutsche Bank, nimmt in der Sendung "Zertifikate Aktuell" die Situation beim Goldpreis unter die Lupe. Wie dürften sich geopolitische Risiken und die Zinspolitik der Notenbanken in der weiteren Preisentwicklung bemerkbar machen und wie können Anleger auf diese Entwicklung setzen? Mehr dazu erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.