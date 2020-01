ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für IAG von 6,55 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein günstiger Wechselkurs zwischen Euro und Pfund stütze das Kursziel, zudem seien die steigenden Ölpreise durch steigende Durchschnittserlöse je Passagier aufgefangen worden. Dies schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Jahr 2020 erwarte er insgesamt ein Wachstum der Kapazitäten auf der Langstrecke, während auf der Kurzstrecke ein Abbau anstehe./ssc/mis



