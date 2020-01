Stuttgart (ots) - SWR Reihe "Adel im Südwesten - Die nächste Generation" mit der Folge "Familie zu Waldburg-Zeil aus Hohenems" / Freitag, 10. Januar 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Das Geschlecht der Waldburg zählt zu den mächtigsten ehemaligen Adelshäusern in Süddeutschland. In Oberschwaben ist die Familie überall präsent, auch im benachbarten Vorarlberg in Österreich gibt es einen Zweig der Familie. Dort lebt im Palast Hohenems Franz Clemens zu Waldburg-Zeil mit seiner Familie. Er ist Ur-Ur-Enkel des österreichischen Kaisers Franz Joseph und seiner Frau Sissi. Die dokumentarische SWR Reihe "Adel im Südwesten - Die nächste Generation" zeigt mit der Folge "Familie zu Waldburg-Zeil aus Hohenems" den Alltag der adeligen Familie im Palast Hohenems. Am Freitag, 10. Januar 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Außerdem ist die Sendung in der ARD Mediathek zu sehen. Alle Informationen zur Reihe unter SWR.de/adel-im-suedwesten.Auf den Spuren von Kaiserin SissiÜber seine Ur-Ur-Großmutter, die legendäre Kaiserin Elisabeth von Österreich, weiß Franz Clemens zu Waldburg-Zeil einiges zu berichten. Sie sei eine vielfältige und nicht immer einfache Frau gewesen. Wenn Sisi, so die historische Schreibweise des Kosenamens der Kaiserin, inkognito reisen wollte, tat sie das als "Gräfin von Hohenems". Ihre Fächer, Handschuhe und Spitzen sind Höhepunkte der Führungen durch den Palast. Franz Clemens selbst ist ein bodenständiger Mann und als Handwerker europaweit gefragt. Seine Firma hat sich auf das Bauen mit Altholz und die Restaurierung historischer Gebäude spezialisiert.Stil und EleganzKultur hat seit jeher einen festen Platz im Jahreskalender von Palast Hohenems. Stargeiger David Garrett spielte hier, als ihn noch kaum jemand kannte. Für Stil und Eleganz ist auch Franz Clemens' Frau Stephanie zu Waldburg-Zeil zuständig. Neben Palast Hohenems verwandelte die studierte Kunsthistorikerin auch eine zweite Burg im Familienbesitz in ein wahres Schmuckstück: das hoch über dem Rheintal liegende Schloss Glopper. Auch außerhalb dicker Burgmauern sorgt Stephanie zu Waldburg-Zeil für Stil: Das Steckenpferd der vierfachen Mutter ist der große Garten hinter Palast Hohenems.Die nächste Generation steht bereitDie vier Töchter des Ehepaars zu Waldburg-Zeil sind für Studium und Ausbildung in der ganzen Welt verstreut. Sie kehren aber immer wieder gerne nach Hohenems zurück. Auserkoren, die Familiengeschäfte zu übernehmen, ist Tochter Tatjana, die Tourismusmanagement studiert hat. Doch dafür bleibt noch Zeit."Adel im Südwesten - Die nächste Generation"Ein Erbe bedeutet oft Lust und Last zugleich. Das gilt auch für Adelsfamilien. Ein klangvoller Name, ein Schloss und eine große Geschichte - in neun dokumentarischen Filmen im SWR Fernsehen berichten junge Adelige, welche Herausforderungen der Generationenwechsel in ihrer Familie mit sich bringt. Für sie kann der Adelstitel auch ein Hindernis sein und nicht, wie viele meinen, das Sprungbrett in ein sorgenfreies Leben. In den Reportagen erlauben adelige Familien einen Blick sowohl in ihren Alltag mit ganz normalen Freuden, Problemen, Festen und Hobbys, als auch auf die geschäftlichen Bereiche. Drohnenflüge zeigen außergewöhnliche Luftbilder von Burgen, Schlössern und Ländereien der Adelsgeschlechter.ARD Mediathek: Die Sendung ist ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, in der ARD Mediathek unter ARDmediathek.de zu sehen.Online: SWR.de/adel-im-suedwestenFotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://ots.de/rfNBBOPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4487802