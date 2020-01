Traden Sie wie ein Profi - mit unserem kostenlosen Trading Desk: https://bit.ly/2YPMHX4 Der DAX marschiert fröhlich in Richtung Allzeithoch - scheinbar ungeachtet der Turbulenzen im Nahen Osten. Wie sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran am Rohstoffmarkt auswirken und welche deutschen Werte zu Beginn des neuen Börsenjahrs besonders im Fokus stehen, verrät Andreas Lipkow von der comdirect bei Börse am Mittwoch.