Wien (www.fondscheck.de) - Das auf quantitative Investmentstrategien spezialisierte Investmenthaus Quantic Financial Solutions, ein Unternehmen der C-Quadrat Investment Group, hat kürzlich die Konzession für Wertpapierfirmen in Österreich erhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Quantic habe sich auf die Analyse, Entwicklung und Prognose von ökonomischen Daten spezialisiert. Mit eigens entwickelten Risiko- und Forecasting-Modellen könnten Bilanzpositionen, makroökonomische Szenarien, einzelne Unternehmen, deren Marktumfeld, Regionen, Industrien und Länder wirtschaftlich in die Zukunft prognostiziert werden. ...

