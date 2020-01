(shareribs.com) London 09.01.2020 - Die Ölpreise verzeichneten am Mittwochabend deutliche Verluste, können sich am Donnerstag aber stabilisieren. Die US-Rohölbestände sind laut EIA leicht angestiegen. Die Förderung stagniert auf hohem Niveau. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 3. Januar um 1,2 Mio. auf 431,1 Mio. ...

