TUI peilt den MDAX an. Die Pleite von THOMAS COOK wirkt sich im TUI-Geschäft deutlich besser aus als erwartet. Größere Teile aus dem COOK-Konzern (Vermittler, kleine Reisebüros etc.) versuchen den Anschluss an TUI mit neuer Perspektive:



TUI-Chef Joussen positioniert TUI demnächst zum digitalen oder integrierten Reisekonzern und zur Nr. eins in der Welt mit einem Zielumsatz bis 22 Mrd. €. Diese Zahl ist vorerst geschätzt, weil noch offen ist, wie viele ehemalige COOK-Teile in TUI integriert werden können. Immerhin: Allein bis 2022 will man 1 Mio. neue Kunden gewinnen. Das ergibt folgende Planrechnung: 21,5 bis 22 Mrd. € TUI-Umsatz im Konzern. Dem stehen 6,7 Mrd. € Marktwert gegenüber und ein geschätztes KGV von 11, je nachdem wie die Integration schnellstmöglich ertragswirksam wird. Die bisherige Notiz in London bleibt erhalten, aber die Aufnahme in den etablierten Handel in Frankfurt ist vorgesehen. Dazu reicht der Freefloat für die Aufnahme in den MDAX.



Der russische Großaktionär bleibt an Bord. Die Dividendenpolitik wird ebenfalls "überdacht": Eher weniger Ausschüttung, um mehr investieren zu können. Die Kurserholung von 7,60 bis knapp 12 € nach dem COOK-Debakel reicht dafür nicht aus. Wir taxieren den fairen Wert für TUI auf etwa 9 bis 9,5 Mrd. € für den Jahresverlauf.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe verrät Ihnen Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, wie Sie sich als Anleger am besten bei TUI positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 01/02! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere neue Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 01/02:



Themen u.a.:++ Hat der DAX die Konjunkturerwartungen eingepreist?++ Die richtige Portfoliostruktur für 2020++ Wie viel ist BAYER wert? ++ DT. POST: Konzernchef Appel zeigt Mut++ TUI auf dem Sprung in den MDAX ++ NEW WORK bleibt interessant++ ENPHASE ENERGY: Ergänzung zu SMA SOLAR? ++ SAGE GROUP: Vorgriff auf den Brexit ++ GOLD: Wo liegt der faire Wert?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info