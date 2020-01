Es ist das Ende des Computers, wie wir ihn kennen. Forscher arbeiten an besseren, schnelleren, energiesparenden Prozessoren. Die Quanten- und Minimaschinen werden die Wirtschaftswelt erneut revolutionieren.

In einem Industriepark im Aachener Stadtteil Rothe Erde, in einer weitläufigen Fabrikhalle voll mit Autoteilen und Werkzeugen, scheint ein unsichtbarer Regisseur am Werk zu sein: Transportroboter fahren wie von Geisterhand gesteuert von einer Station zur nächsten. Bildschirme zeigen den Arbeitern mit Worten und Bildern, was als Nächstes zu tun ist. Gabelstapler bringen Teile aus dem Lager nach, genau dann, wenn sie zum Einbau benötigt werden.

Mitten in dem perfekt abgestimmten Spiel von Menschen und Maschinen steht Günther Schuh, Gründer des Elektroautoherstellers Ego Mobile, und zeigt auf die Produktionsstraße: "Wir bauen hier nicht nur das Auto der Zukunft", sagt er, "wir erproben auch die Computer der Zukunft."

Die Computer, die unsichtbaren Regisseure der Fabrik, stehen nicht weit von der Produktionsstraße. Bald schon soll es solche Rechner millionenfach auf der Welt geben und das sogenannte Edge Computing ermöglichen. Anders als die Server in zentralen Rechenzentren, die oft Hunderte Kilometer weit weg von ihren Nutzern stehen und Video-Streaming und andere Internetdienste per Cloud Computing möglich machen, wandern sie an den Rand des Netzwerks (englisch: Edge). So rücken sie ihrem Einsatzzweck ganz nahe.

Regisseur in der Fabrik

Automanager Schuh greift sich von einem Tisch einen Drehmomentschlüssel. Mit dem Werkzeug ziehen die Arbeiter die Schrauben an den Rädern fest. Das Besondere: Am Ende des Schlüssels steckt eine Funkantenne für den 5G-Mobilfunk. Über 5G-Antennen an der Hallendecke ist jeder Drehmomentschlüssel mit dem Rechner im Nebenraum verbunden. Der weist ihm genau das Drehmoment zu, das für die nächste Schraube nötig ist. Nach getaner Arbeit schickt das Werkzeug ein Funksignal zurück, der Rechner registriert die korrekte Montage. Auch Funksensoren, die Teile im Lager registrieren, und Kameras, die Fotos zur Qualitätsprüfung aufnehmen, sind mit dem Rechner verbunden. Vom Gerät zum Computer und zurück brauchen die Daten im besten Fall nur eine Millisekunde - sind also 100-mal schneller als ein Wimpernschlag. "Wir können Fehler in der Produktion dadurch auf ein Minimum reduzieren", sagt Schuh.

Ego Mobile hebt die Fertigung auf eine neue Ebene: Vernetzte Maschinen und Werkzeuge tun exakt das, was von ihnen verlangt wird. Und sie halten fest, was sie getan haben. Jeder Arbeitsschritt wird dokumentiert, jedes Auto erhält eine Akte, jedem Bauteil entspricht ein Datenpaket. Und weil es keine Fließbänder mehr gibt in dieser Fabrik, sondern nur noch vernetzte Roboter und Rollcontainer, können Schuh und sein Team auch den Produktionsablauf rasch ändern - ein "Zuruf" genügt dem Kollegen Computer.Die Aachener Fabrik zeigt: Schnellere, leistungsfähigere Rechner ändern einmal mehr die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten. Sie weisen uns den besten Weg durch den Stadtverkehr. Sie übernehmen medizinische Diagnosen. Sie simulieren Arbeitsumgebungen, in denen sich Mitarbeiter leicht zurechtfinden. Oder sie helfen bei der Erforschung neuer Werkstoffe. Und weil es schier unendlich viele Einsatzmöglichkeiten für sie gibt, gleicht kein Supercomputer mehr dem anderen: Je vielfältiger die Einsatzmöglichkeiten, desto deutlicher zeigt sich: Es gibt nicht mehr den einen Supercomputer, sondern eine Vielzahl von technologischen Errungenschaften, die mal für das eine, mal das andere Szenario gewappnet sind.

Es ist eine eindrucksvolle Entwicklung, die in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts mit riesigen monolithischen Großrechnern begann, über die PC-Ära der Achtziger- und Neunzigerjahre führte, als Rechner alle Unternehmen und auch die Haushalte eroberten, bis hin zur Ära, in dem die Computer als Smartphones in jede Hosentasche passten. Die Zukunft wird sogar noch spektakulärer. Denn neben die etablierten Rechner treten ganz neue Konzepte - mit neuen Fähigkeiten und ganz neuen Einsatzorten. Weltweit tüfteln Forscher an besseren, schnelleren und energiesparenden Formen des Rechnens.

Stromhunger der IT verdoppelt sich

Der Grund für die Wissensoffensive: Herkömmliche Computer stoßen an die Grenzen der Physik. Sie benötigen kurze Wege, um nahezu in Echtzeit reagieren zu können. Hinzu kommt, dass mit dem Datenverkehr auch die Kapazität der Rechenzentren wächst - und deren Energieverbrauch. Die französische Denkfabrik The Shift Project hat 170 internationale Studien über den Strombedarf von Informations- und Kommunikationstechnologien ausgewertet. Das Ergebnis: Der Energieverbrauch aller digitalen Technologien steigt um neun Prozent pro Jahr. Ihr Anteil am weltweiten Energieverbrauch soll sich von 2017 bis 2025 auf 5,2 Prozent fast verdoppeln.

Wäre das Internet ein Land, rangierte es im globalen Vergleich heute schon unter den zehn Staaten mit dem größten Stromverbrauch - auf dem Niveau von Japan. In vielen Rechenzentren liegen die Kosten für den Strom längst über denen des Kaufs der Maschinen. Es braucht daher dringend alternative Konzepte für das Design und den Betrieb von IT-Systemen. Der Ideen und Prototypen gibt es viele: verteilte Rechenkapazitäten und Quantencomputer, die Weiterentwicklung analoger Rechner - und Mikrochips, die das menschliche Hirn imitieren.

Exponentieller Leistungsanstieg

Besonders weit fortgeschritten sind die Entwickler beim dezentralen Edge Computing. In der Fabrikhalle in Aachen ist das schon Alltag. In Zukunft wird es auch autonomes Fahren und den Einstieg in die Telemedizin ermöglichen - etwa über die neuen 5G-Netze. Bisher laufen Mobilfunkdaten vom Smartphone zur Mobilfunkantenne, von dort durch das Handynetz bis zu einem entfernt stehenden Rechner - und wieder zurück aufs Smartphone. Das kostet Zeit und verhindert viele Echtzeitanwendungen. Mit dem Mobilfunkstandard 5G ist rechnerisch eine Latenzzeit von weniger als fünf Millisekunden möglich für den Hin- und Rückweg eines Signals im Netz inklusive Verarbeitung am Rechner. "Aber nur bei optimalen Bedingungen", sagt Michael Bösinger, Chef für technische Innovationsentwicklungen bei Vodafone.

Auch er setzt daher auf die Datenverarbeitung in dezentralen Computern - auf kleine graue Rechner-Racks, die sich in einem Schalthäuschen direkt neben dem Mobilfunkmast befinden. "Damit funktioniert der digitale Schutzschild für Fußgänger heute schon", sagt Bösinger. Er steht am Rand einer Automobilteststrecke im Rheinland. Dort haben Vodafone-Techniker Anfang 2019 nachgewiesen, dass ein Kommunikationsmodul rechtzeitig warnt, wenn sich der Weg eines Fußgängers mit dem eines Autos kreuzt: dank der Auswertung der Daten in Echtzeit.

Mit der Verarbeitung der Daten vor Ort ist noch ein Versprechen verbunden: Die Unternehmen können die Hoheit über ihre Produktionsdaten behalten - und laufen nicht länger Gefahr, dass ein amerikanischer oder chinesischer Dienstleister, auf dessen Server sie bislang analysiert werden, diese abgreift und seinerseits zu Geld macht. Karl-Ulrich Köhler und Sebastian Ritz im hessischen Herborn arbeiten daran. Auf dem Stützelberg, unweit vom Bahnhof, stellt Rittal den größten ...

