Die finnische Regierung stellt in diesem Jahr 5,5 Millionen Euro für die Bezuschussung neuer Ladepunkte für Elektroautos bereit. Mit dem Geld sollen mehr als 5.000 neue Ladepunkte an Wohnanlagen entstehen. Das Förderbudget steigt damit im Vergleich zum Vorjahr stark an. Das geht aus einem Bericht von Finnlands öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt Yle hervor. 2019 lag das Förderbudget in diesem Bereich ...

