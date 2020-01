Goldplay Exploration hat eine Absichtserklärung zum Erwerb der historischen Plomosas-Mine mit First Majestic Silver unterzeichnet. Dadurch wird First Majestic zum Großaktionär bei den Kanadiern, die darüber hinaus einen Namenswechsel angekündigt haben.

First Majestic will bei Goldplay einsteigen

Goldplay Exploration (0,20 CAD | 0,15 Euro; CA38149Q1046) greift nach der nächsten Konzession im Rosario Mining Distrikt. Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung ("Letter of intent", LOI) mit First Majestic Silver Corp. unterschrieben, um 100 Prozent an deren Plomosas Silber-Projekt zu erwerben. Die Liegenschaft liegt in direkter Nachbarschaft zu Goldplays Flaggschiffprojekt San Marcial und umfasst ein Konzessionsgebiet von 8.514 Hektar. Erst Mitte Dezember hatte Goldplay einen LOI mit Mako Mining unterzeichnet, um das ebenfalls in dieser Region liegende La Trinidad-Projekt zu erwerben. Damit scheint CEO Marcio Fonseca mit seinem Ziel voranzukommen, als Erster diesen historischen Mining-Distrikt zu konsolidieren.

Die Fakten zum Plomosas-Deal

Eine definitive Vereinbarung liegt zwar noch nicht vor, aber die beiden Vertragspartner haben bereits die Rahmenbedingungen festgezurrt. Wenn die Transaktion wie geplant stattfindet, wird First Majestic mit 19,9 Prozent zum größten Einzelaktionär von Goldplay aufsteigen. Zudem erhält man 100.000 Dollar in Cash. Nicht ...

