NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Quartalszahlen des Baustoffkonzerns von 30,40 auf 30,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analystin Glynis Johnson reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für 2019. Gründe seien ein kalendarischer Effekt, ein verhaltener Ausblick für das Segment High Performance Solutions, die Schwäche der Automobilindustrie und eine Eintrübung der Geschäfte in Lateinamerika./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 15:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 15:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.