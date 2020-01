(shareribs.com) Shanghai 09.01.2020 - China hat in der Vergangenheit immer wieder Anpassungen in der Subventionspolitik für alternative Energien vorgenommen. Dies führte unter anderem 2018 zu einem Einbruch des PV-Zubaus im Land. Bald könnten die Subventionen für Wind fallen. Wie die Shanghai Securities News in dieser Woche berichtet, prüft die chinesische Zentralregierung in Peking gegenwärtig die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...