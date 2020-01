Lightspeed, ein weltweit aktiver Anbieter von Kassensystemen mit Cloud-Anbindung, hat den deutschen Wettbewerber Gastrofix für 101 Millionen US-Dollar plus Zielprämien übernommen. Der Omnichannel-Plattform-Betreiber Lightspeed aus dem kanadischen Montreal übernimmt das 2011 gegründete Berliner Unternehmen Gastrofix, einen Anbieter für Kassensysteme in der Gastronomie. Die Transaktion lässt sich Lightspeed zunächst 101 Millionen Dollar kosten, davon 61 Millionen in bar und 40 Millionen in Aktienanteilen. Sollte Gastrofix in den kommenden zwei Jahren sämtliche ...

