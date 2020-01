Turbulente Tage bei Varta (WKN: A0TGJ5): Dem Crash am Mittwoch infolge des negativen Analysten-Urteils der Commerzbank folgt heute die versöhnliche Nachricht von Unternehmensseite, dass der Konzern die Übernahme von "VARTA Consumer Batteries" erfolgreich abgeschlossen habe.

Am Mittwoch hatte eine Analystenstudie der Commerzbank erstmals in diesem medialen Ausmaß ein potenzielles Konkurrenzproblem von Varta mit chinesischen Batterieherstellern visibel gemacht (wir berichteten). So hätten Kunden wegen der starken Nachfrage, die der Ellwanger Weltmarktführer wohl nicht vollständig habe bedienen können, auch auf andere Batterie-Zulieferer gesetzt. Dabei ist es offenbar zu Patentrechtsverstößen gekommen, gegen die Varta bereits rechtlich vorgeht.

Wie Varta laut verschiedenen Quellen bestätigt hat, hätten Großkunden auch mit Zulieferern aus China Geschäfte getätigt. Der Varta-Konzern selbst bezeichnet sich als "Technologieführer", was damit verbunden ist, dass die Firma schneller wächst als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Wie der Varta-Vorstand heute mitteilte, erwarte man für Mikrobatterien weiterhin "starkes ...

