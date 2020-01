Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Imam-Ausbildung bei Ditib:



Wenn in hiesigen Ditib-Moscheen künftig mehr deutschsprachige Imame predigen, die nicht in Bursa oder Trabzon aufgewachsen sind, sondern in Köln oder Hildesheim, dann ist das schon deswegen eine sinnvolle Sache, weil es der Lebensrealität einer immer größeren Zahl von Gläubigen entspricht.

Doch dass der Ditib-Vorsitzende die Eröffnung der ersten verbandseigenen Ausbildungsstätte für Imame auf deutschem Boden als "historische Entwicklung" bezeichnet hat, ist völlig überzogen. Denn das Grundproblem, dass der größte deutsche Islamverband finanziell und ideologisch am Tropf der türkischen Religionsbehörde Diyanet hängt, besteht weiter. Solange sich das nicht ändert, kann sich hierzulande zumindest unter dem Dach der Ditib keine eigenständige, von der hiesigen Lebenswelt geprägte Strömung des Islam herausbilden.



