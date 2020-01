(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.01.2020 - Technologieaktien zeigen sich am Donnerstag erneut fester. Der TecDAX klettert in Richtung der 3.100 Punktemarke. Auch an der NASDAQ geht es weiter aufwärts, der Index stiegt auf über 9.200 Punkte. Der DAX steigt um 1,3 Prozent auf 13.495 Punkte. Hier geht es für Lufthansa, MTU Aero und Volkswagen nach oben, Wirecard und Heidelberg Cement verlieren. ...

