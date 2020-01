Bekanntmachung: Regulierter Markt - General Standard



Einführung am 10. Januar 2020



Mühl Product & Service Aktiengesellschaft, Kranichfeld



Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat u.a. beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 20.255.232,00 um EUR 19.266.207,00 auf EUR 989.025,00 durch Reduzierung des rechnerischen Anteils am Grundkapital von EUR 2,56 auf EUR 1,00 je Aktie und durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 8:1 herabzusetzen.



Daher wird die Notierung für die Aktien (ISIN: DE0006628100) eingestellt.



Einstellung der Preisermittlung mit Ablauf des 09. Januar 2020.



Hinweis: Mit Ablauf des letzten Handelstages erlöschen alle Aufträge; es findet kein Übertrag statt.



Von Freitag, dem 10. Januar 2020 an werden die Aktien wie folgt gehandelt:



Stück Stück 989.025 konvertierte, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwertmit laufender Gewinnberechtigung



ISIN: DE000A254203

Kleinste handelbare Einheit: 1

Handelswährung: EUR

Abrechnungswährung: EUR

Notierungsart: Stücknotiz

Instrumenten Typ: EQU

CCP: Ja

Erster Handelstag: 10.10.2020



Handelsmodell: Fortlaufende Auktion mit Spezialist

Einzelauktion: Nein

Spezialist / CBF Nr.: Baader Bank Aktiengesellschaft / 7881



Frankfurt am Main, den 09. Januar 2020

Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung