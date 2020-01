Die Wertentwicklung von Adidas (DE000A1EWWW0) konnte sich im vergangenen Jahr wirklich sehen lassen. Während der DAX rund 25 % zulegte, stand der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach am 28.12.2018 bei 182,40 Euro und am 30.12.2019 bei 289,800 Euro, was einen Jahresgewinn von 58,9 % ergibt. Damit hat sich die Aktie mehr als doppelt so gut entwickelt wie seine Benchmark.Und gleich zu Jahresbeginn machte der Konzern seinen Aktionären wieder eine neue Freude. Wie in einer Pflichtmitteilung vom 07.01.2020 mitgeteilt wird, wird ab diesem Tag das am 13.03.2018 angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einer dritten Tranche fortgesetzt. Im Zeitraum bis zum 31.12.2020 werden eigene Aktien von bis zu 1 Mrd. Euro, höchstens jedoch 10 Mio. Aktien, zurückgekauft. Die zurückerworbenen Aktien sollen zum überwiegenden Teil eingezogen werden. Zuvor waren im Rahmen der 2. Tranche zwischen 07.01.2019 und 18.12.2019 insgesamt 3,2 Mio. Aktien bzw. 1,61 % des Grundkapitals zurückgekauft worden.

