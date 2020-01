Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Die Sorgen um einen längeren Nahost-Konflikt scheinen wie weggewischt, das Teilhandelsabkommen zwischen den USA und China wird, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, in der kommenden Woche unterschrieben. Die Liquidität, die die letzten Tage teils Unterschlupf in Bundesanleihen und Gold gesucht hatte, schwappt an den Aktienmarkt zurück. Nun wird langsam auf die 2019er Berichtssaison und vor allem auf die Ausblicke der Unternehmen auf 2020 gewartet.

Sollten diese optimistischer ausfallen, kann die Party an der Börse noch etwas weitergehen. Der DAX schloss 1,3 Prozent höher bei 13.495 Punkten und handelt damit in greifbarer Nähe zu seinem Allzeithoch vom 23. Januar 2018 bei 13.597 Zählern. Einige Werte wie Adidas, MTU wie auch Vonovia notieren bereits auf Rekordhoch.

Zykliker gesucht

Lufthansa stellten mit einem Plus von 4 Prozent den Gewinner im DAX, die Aktie der Fluglinie konnte von guten Passagierzahlen des Wettbewerbers Air France-KLM wie auch dem jüngst deutlich gesunkenen Ölpreis profitieren. Ansonsten gehörten die Aktien der Zykliker wie Continental und MTU zu den Gewinnern in der ersten Reihe.

Bei Evotec ging es um 3,2 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hat mit dem Pharmariesen Bayer seine Partnerschaft erweitert. Ziel ist die Entwicklung klinischer Kandidaten für die Behandlung von Unfruchtbarkeit. Evotec winken dadurch in Summe Meilensteinzahlungen von mehr als 330 Millionen Euro. Unmittelbar erhält das Unternehmen 16,5 Millionen.

Cancom verloren dagegen 6,5 Prozent, nachdem der Vorstandschef Thomas Volk das Unternehmen überraschend verlässt. "Es scheint Streit über die strategische Ausrichtung zu geben", kommentiert ein Händler. "So etwas verunsichert die Börse, weil es bedeuten könnte, dass das Geschäftsmodell doch nicht so klar oder erfolgversprechend ist". Aixtron profitierten von einer Kaufempfehlung und gewannen 6,1 Prozent, Morphosys ebenfalls nach einer Kaufempfehlung 4,8 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,0 (Vortag: 88,2 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,87 (Vortag: 3,50) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.495,06 +1,31% +1,86% DAX-Future 13.498,50 +1,38% +2,82% XDAX 13.501,74 +1,00% +2,79% MDAX 28.554,01 +0,62% +0,85% TecDAX 3.095,28 +1,68% +2,66% SDAX 12.586,34 +0,55% +0,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,13 -30 ===

