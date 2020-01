Bremen (ots) - Der Mercedes Abgasskandal geht auch im Jahr 2020 weiter. Das KBA ordnete laut seiner Rückruf-Datenbank zwölf weitere Rückrufe für weltweit über 150.000 Mercedes Diesel an. Alleine in Deutschland sind 50.000 Fahrzeuge betroffen. Unter den 150.000 Fahrzeugen sind solche der C-, E- und S-Klasse, sowie der M-Klasse. Auch GLE, CLS und SLK sind betroffen.Das KBA ordnet die Rückrufe an, da unzulässige Abschalteinrichtungen, bzw. die unzulässige Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems entfernt werden müssen.Nachfolgend eine Übersicht aller von den aktuellen zwölf Rückrufen betroffenen Fahrzeuge.Modell Baujahr Fahrzeuge weltweit Davon in DeutschlandSLK 2015-2017 7088 1016C-Klasse, S-Klasse 2013-2016 8413 956GLE 2015-2018 1395 538E-Klasse 2014-2016 5302 1341E-Klasse 2013-2014 3251 2325S-Klasse 2016-2017 4131 1081CLS, E-Klasse 2015-2018 18126 8277M-Klasse 2012-2016 64454 23194S-Klasse 2013-2016 9026 2151S-Klasse 2013-2015 16810 3419E-Klasse 2012-2014 4898 1601CLS, E-Klasse 2014-2016 9669 6080 Insgesamt musste Mercedes im Rahmen des Abgasskandals nun bereits mehr als 1,2 Millionen Diesel zurückrufen. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Noch im November hieß es von Seiten Daimlers, die Untersuchungen des Kraftfahrt-Bundesamtes seien zwar weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Anordnungen erlassen würden. Die nächsten zwölf gab es nun, wie viele werden noch folgen?Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnen kostenlose Unterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratis Ihre Vertragsunterlagen, erläutern Ihnen die rechtlichen Möglichkeiten und errechnen vorab Ihren möglichen Anspruch auf Schadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als 5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrund von illegalen Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konnten bereits gewonnen werden. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreis erstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Hersteller zurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61631/4488030