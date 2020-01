Von Olivia Bugault

TOULOUSE (Dow Jones)--Der europäische Flugzeugbauer Airbus will die Produktion von Maschinen aus der A320-Familie in seinem US-Werk in Alabama ab 2021 auf sieben Maschinen pro Monat erhöhen. Die Steigerung soll dazu beitragen, ab dem kommenden Jahr konzernweit eine A320-Produktionsrate von monatlich 63 Flugzeugen zu erreichen, wie die Airbus SE mitteilte. Für das vergangene Jahr hatte sich der Konzern ein Rate von 60 Maschinen pro Monat zum Ziel gesetzt.

Das Werk in Mobile, Alabama, werde in den kommenden Wochen eine Fertigungsrate von sechs Maschinen pro Monat erreichen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage mit. Die Kapazität sei auf bis zu acht Maschinen pro Monat ausgelegt.

Im Laufe des Jahres sollen in dem Werk für den A320 sowie die A220-Fertigung insgesamt 275 weitere Mitarbeiter eingestellt werden. Der Konzern wird außerdem weitere 40 Millionen US-Dollar in den Bau eines zusätzlichen Hangars auf dem Gelände investieren, womit sich die Gesamtinvestition in der Stadt an der Golfküste auf über 1 Milliarde Dollar beläuft.

