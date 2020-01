Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat noch einmal seine Energie gebündelt und zum letztmöglichen Zeitpunkt den Angriff auf ein vorzeitiges Allzeithoch gestartet. Die Kräfte scheinen bereits wieder nachzulassen und es ist unklar ob der DAX das Allzeithoch in diesem Anlauf erreichen kann. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...