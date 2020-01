The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2020



ISIN Name



CA1376441004 ORIGIN HOUSE O.N.

CA70706P1045 PENGROWTH ENERGY

DE0006628100 MUEHL PROD. + SERV. O.N.

HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD.

US47009K1079 JAGGED PEAK ENERGY DL-,01

US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15