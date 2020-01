BEIJING (IT-Times) - Die chinesische Online-Plattform für Kleinanzeigen 58.com Inc. hat bekannt gegeben, die Lieferdienst-Sparte 58 Home via IPO an die Börse in den USA zu bringen. 58 Home, zu China's Craigslist Pendant 58.com Inc. (Nasdaq: WUBA) gehörend, hat jüngst eine private Finanzierungsrunde abgeschlossen,...

