Auch im vergangenen Jahr konnten die weltweiten Goldbestände von börsennotierten Fonds (ETF) weiter zulegen.Wie der World Gold Council (WGC) in seinem "ETF Monthly commentary' vom 08.01.2020 mitteilte, betrugen die Nettozuflüsse in Gold-ETF's weltweit im Gesamtjahr 2019 rund 400 Tonnen, was einem Wert von 19,2 Mrd. US-Dollar entspricht.Der Gesamtbestand an Gold, welcher durch ETF's gehalten wird, erreichte im 4. Quartal 2019 ein neues Rekordhoch und betrug 2.900 Tonnen.Die nordamerikanischen ETFs verzeichneten nach Angaben des WGC Zuflüsse von 206 Tonnen Gold mit einem Marktwert von 10,1 Mrd. Dollar. Die Goldbestände der an europäischen Börsen notierten Fonds legten um 188 Tonnen zu, was einem Wert von 8,8 Mrd. Dollar entspricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...