L'engagement en 2019 de GOLO en faveur de l'éco-livraison a représenté 365 000 km parcourus sans aucune émission de carbone; un parcours équivalent à 9 voyages autour de la Terre

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 9 janvier 2020) - GOLO Mobile Inc. (TSXV: GOLO) estime que son engagement en faveur de l'éco-livraison d'articles de tous les jours a permis d'économiser 71 tonnes métriques* d'émissions de carbone en 2019. L'engagement de GOLO a représenté l'équivalent de 365 000 km parcourus sans aucune émission de carbone; un parcours qui représente 9 fois le tour de la Terre.

Le service mobile de prise de commande à l'avance est unique dans l'industrie, car il offre la cueillette, mais aussi l'éco-livraison d'articles quotidiens dans les zones à forte densité de Montréal et de Toronto. GOLO n'utilise que des véhicules électriques, des coureurs et des cyclistes pour la livraison, minimisant considérablement ainsi son impact environnemental global.

Les autres initiatives importantes de GOLO en matière de développement durable en 2019 comprenaient l'offre d'éco-livraison gratuite à l'appui de l'action contre le changement climatique. L'entreprise a acheté pour 7 000 dollars canadiens de crédits carbone par le biais de la Fondation Gold Standard, contribuant au financement des projets de reboisement et d'énergie propre dans le monde entier.

GOLO offre la cueillette et l'éco-livraison d'articles de tous les jours, y compris des repas au restaurant, des items pharmacie et d'autres commerces et services spécialisés. L'entreprise a enregistré une croissance de plus de 80 % des livraisons depuis le début de sa campagne d'éco-livraison gratuite à la fin septembre, par rapport au trimestre précédent.

« GOLO est particulièrement bien placé pour avoir un impact sur la vie des gens au niveau personnel et social. Notre technologie relie les gens dans les bâtiments à haute densité, tels que les tours de bureaux, les campus d'entreprises et les tours résidentielles. GOLO offre des avantages significatifs qui vont au-delà de la transaction. Nous sommes particulièrement bien placés pour aider les gens à apporter des changements durables sans perdre le site du monde moderne axé sur la technologie que nous partageons », a déclaré Peter Mazoff, président et chef de la direction de GOLO Mobile Inc.

Rappelons que GOLO Mobile Inc. a également signé des partenariats avec les sociétés immobilières canadiennes bien connues, soit Canderel Properties, Cominar Properties et Redbourne Properties, pour desservir des immeubles remarquables à Montréal et à Toronto, y compris la Place du Canada et le Complexe Desjardins à Montréal.

À propos de GOLO Mobile Inc.

GOLO fournit l'éco-livraison d'articles de tous les jours aux individus dans des zones à forte densité de population. Nous nous concentrons sur les tours de bureaux, les immeubles résidentiels, les campus d'entreprises, les hôpitaux, les aéroports et d'autres zones avec des populations appropriées. Elle offre aux gestionnaires immobiliers un engagement accru des locataires, ainsi que des opportunités de partage des revenus, et son API ouverte permet l'intégration dans les principales plateformes de gestionnaires d'immeubles. GOLO offre à ses clients une variété de produits et de services de haute qualité à acheter à partir de ses applications natives mobiles ou basées sur le Web, offrant un gain de temps pour les tâches quotidiennes, telles que la commande mobile avant les repas et les repas au restaurant, les articles de pharmacie, les fournitures pour animaux de compagnie, les produits de nettoyage, et plus encore. GOLO dessert actuellement les marchés de Montréal, Toronto et Chicago. GOLO est soutenue par des actionnaires institutionnels solides et des investisseurs en capital-investissement, notamment Blackstone et CVC Capital Partners.

GOLO Mobile Inc. est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GOLO.V.

* L'estimation est basée sur la conduite de 365 000 km dans une berline Honda Civic 2017. Honda Civic est la voiture compacte la plus vendue au Canada depuis 22 ans (https://bit.ly/39Tjlfl). Les calculs ont été effectués sur www.carbonzero.ca/calculer.

